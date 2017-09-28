



О Лесе Украинке снимут биографический фильм - 28.09.2017 10:36

В Украине планируется снять фильм о писательнице Лесе Украинке, и биографию планируют снимать совместно с другими странами. Лента получила пока что рабочее название "Узлісся", и его отобрали для участия в программе сценаристов ScripTeast.

Фильм покажет судьбу и жизнь Ларисы Петровны Косач с ранних времен и до последних дней жизни. На экране найдет отображение судьба писательницы, ее внутренний мир и повседневная жизнь в тесном переплетении.

Юлия Синькевич, которая является генеральным продюсером Одесского международного фестиваля, выступила креативным продюсером и автором идеи биографической картины о Лесе Украинке. По словам Синькевич, тема об Украинке буквально лежит на поверхности, и о ней необходимо снимать фильмы. Картин, посвященных ей, практически нет, имеется только снятый в 1971 году игровой фильм "Иду к тебе". И это, как считает автор идеи, большое упущение, поскольку писательница была сильной женщиной, и продолжает занимать в украинской культуре одно из ключевых мест. Сюжет биографического фильма должен быть живым, актуальным, потому создателям стоит отойти от стереотипов и раскрыть характер Леси Украинки таким образом, чтобы показать ее как живого человека, который способен выражать эмоции и имеет свои слабости.

Автор сценария нового фильма - Александр Лавренчук, участница проекта ScripTeast. Сопродюсером станет Мария Москаленко.

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