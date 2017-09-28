Полісмени затримали крадія-наркомана

- 28.09.2017 09:20
Полісмени затримали крадія-наркомана

Із заявою до Шевченківського відділення поліції звернулася 19-річна чернівчанка. Дівчина повідомила, що з під’їзду її будинку викрали дитячу коляску та пральну машину.

Поліцейські відразу розпочали пошуки зловмисника та викрадених речей. Завдяки професійним діям та злагодженій роботі оперативникам вдалося встановити крадія. Ним виявився 41-річний житель Чернівців.
Крім цього слідчі встановили, що зловмисник з підвалу того ж будинку викрав речі домашнього вжитку на суму понад 3000 гривень.

Поліцейські відшукали викрадене майно, яке порушник продавав як пересічним громадянам, так і на ринках обласного центру.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Порушнику вже оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до інших крадіжок на території обласного центру. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція ч ернівці, крадіжки чернівці

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