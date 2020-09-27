



В Италии невеста вышла замуж сама за себя - 27.09.2017 17:03

Праздничная вечеринка со свадебными атрибутами вроде красивого торта, гостями и подружками невесты недавно состоялась в Италии. Необычным свадебное торжество делает тот факт, что жениха на этой свадьбе не было, а невеста вышла замуж сама за себя.

40-летняя виновница торжества - Лаура Меси, которая работает тренером по фитнесу, отмечает, что таким образом всегда можно устроить для себя сказку, даже если в ней нет принца. Также женщина отметила, что первое, что необходимо сделать каждорму - это полюбить себя самого. Что она и продемонстрировала своей свадебной церемонией. Также она выполнила свое обещание, в котором говорилось, что она выйдет замуж сама за себя, если до 40-летия не найдет своей второй половинки.

Свадьба, организованная Меси, никакой юридической силой не обладает, но вполне подпадает под модное нынче течение "сологамии". Сторонники сологамии призывают принять себя такими, какими мы есть, и призывают любить себя, и такая идеология не мешает строить отношения с другими людьми.

Лаура отметила, что она уже два года подумывала об организации "сольной" свадьбы, когда рассталась подошли к концу отношения, которые длились в течение 12 лет.

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