



Твиттер позволит использовать в два раза больше знаков - 27.09.2017 16:26

Twitter в скором времени увеличит количество знаков, которые могут быть использованы для публикации сообщений. Вместо 140 знаков предлагается ввести 280.

Так, нововведение коснется тех языков, на которых ограничение в 140 знаков оказывает наибольшее влияние. Примечательно, что увеличивать количество знаков не планируют для людей, которые пользуются корейским, китайским и японским языками.

Статистика сообщений в Twitter показала, что из общего количества сообщения на японском языке из 140 символов состоит всего 0,4% твитов. 9% от общего числа твитов на английском состоят из максимального количества знаков. Для японского языка чаще всего твиты представляют собой сообщения из 15 знаков. Для большинства твитов на английском языке используется около 34 знаков.

Прежде, чем ввести 280 знаков для твитов, нововведение будет испытано при участии небольшой группы людей. Они уже тестируют увеличене лимита на знаки.

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