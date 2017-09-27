Движение в Винницу перекрыто из-за взрывов в Калиновке

- 27.09.2017 15:15
Движение в Винницу перекрыто из-за взрывов в Калиновке

Движение для любых видов транспорта в Винницу перекрыто - в соответствии с заявлением Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Что касается участков дороги, признанных опасными в связи со взрывами на складе боеприпасов в Калиновке, то для их объезда опубликованы возможные маршруты.

Из-за взрывов 27 сентября были полностью отменены все автобусы, которые курсируют из Житомира через Винницкую область. Также на автомобильной дороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский полностью закрыто автомобильное движение.

В направлении Киев-Винница предлагаются следующие пути объезда:

При поездке из Киева в сторону Винницы по маршруту Киев - Бердичев - Хмельник - выезд на трассу М-12 (Винница-Хмельницкий);

При поездке из Винницы в сторону Киева по маршруту М-12 (Немировское шоссе) - Липовец - Поргебище - Сквира - Киев;

При поездке из Винницы в сторону Киева по маршруту М-12 (Хмельницкое шоссе) - Литин - Хмельник - Бердичев - Киев.

Отметим, что в Винницкой области недалеко от города Калиновка на складе боеприпасов Министерства обороны Украины вечером 26 сентября произошел пожар, за которым последовали взрывы, начали детонировать снаряды и ракеты, хранившиеся в арсенале. Предварительные данные свидетельствуют о том, что на складе хранилось порядка 188 тысяч тонн боеприпасов, среди которых ракеты для ракетных систем залпового огня Град, Смерч и Ураган. Людей из прилежащих районов немедленно эвакуировали, и количество эвакуированных людей уже превысило 30 тысяч человек.

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Ключові слова: взрывы Калиновка, калиновка арсенал минобороны

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