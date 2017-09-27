Приговор Ильми Умерову сравнили со смертным

- 27.09.2017 14:53
Приговор Ильми Умерову сравнили со смертным

Адвокаты Ильми Умерова, который был осужден оккупационным судом в Крыму, называют решение суда смертельным для их подзащитного. Такое заявление Марк Фейгин и Николай Полозов сделали в ходе пресс-конференции.

Прокурор просил более легкого наказания, потому данное решение суда - два года в колонии-поселении - стало для правозащитников неожиданным. В случае с одним из лидеров крымскотатарского национального движения Умеровым, который является достаточно болезненным человеком, подобного наказания он может и не выдержать. 

В Керчи имеется одна подобная колония, но украинцев туда, как правило, не направляют. Судя по всему, отбывать наказание Ильми Умерова напраят на материковую часть России. Решение суда в отношении человека с сахарным диабетом, гипертонией, а также болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме, которого направят в колонию, является ничем иным, как смертным приговором.  Адвокаты отмечают, что будут оказывать давление на центр принятия решений, а также привлекать максимум гласности. Полозов отметил, что к таким мероприятиям будут привлечены международные организации, журналисты, представители украинской власти.

Фейгин отметил, что на настоящий момент психологическое состояние Умерова оценивается как хорошее. Сейчас он остается под подпиской о невыезде, и будет находиться дома, пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба.

Симферопольский районный суд, который подчиняется Крыму, 27 сентября вынес приговор Ильми Умерову, который является одним из лидеров крымскотатарского народного движения. Приговор заключается в двух годах лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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Ключові слова: Ильми Умеров, приговор Умерова

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