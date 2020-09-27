



Разрабатывается механизм ЗНО для учителей - 27.09.2017 13:39

Педагоги Черновицкой области будут снова сдавать анонимное тестирование в добровольном порядке. Соответствующее распоряжение подписал глава Черновицкой областной госадаминистрации Александр Фищук. Механизм проведения ЗНО для учителей будут разрабатывать представители Департамента образования и науки Черновицкой ОГА совместно с институтом последипломного образования.

Директор Департамента образования и науки Оксана Палийчук отметила, что педагоги каждого из районов Черновицкой области и отдельных территориальных общин направили свои предложения, которые разительно оличались друг от друга. Были озвучены предложения по организации выездных тестирований в районах, проведение ЗНО для всех учителей-предметников, либо же вовсе предлагали обойтись лишь курсами повышения квалификации, без тестирвоания.

Было решено проводить тестирование, однако, сейчас решается механизм его проведения с учетом предложений учителей и представителей общественности. Возможно, будут выбраны пилотные районы, где проведут выездное тестирование, а также ЗНо учителя смогут сдавать на курсах повышения квалификации. В обязательном порядке педагоги будут сдавать ЗНО анонимно и исключительно добровольно.

Что касается результатов ЗНО 2017 года по Черновицкой области, то они далеко не утешительны. По 4-м предметам Буковина находится на последнем, и на предпоследнем - еще по четырем предметам. Над исправлением данной ситуации необходимо активно работать, мотивировать ребенка к повышению знаний и приобщать к помощи ребенку семью. Учителя также должны в идеале знать школьную программу, быть профессионалами своего дела, чтобы помогать детям получать знания и достигать высоких результатов на ЗНО.

Платиновая Буковина

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