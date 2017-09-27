



Нобелевским лауреатам увеличат размер премии - 27.09.2017 12:17

Лауреаты Нобелевской премии в нынешнем году получат увеличенные премии, о чем сообщил Карл-Генрих Гельдин, возглавляющий Нобелевский фонд.

Так, размер Нобелеской премии составит 1,118 миллиона долларов, или 9 миллионов шведских крон. То есть, размер премии, по сравнению с прошлогодним (1,1 миллиона долларов или 8 миллионов шведских крон) было решено повысить на 12,5%.

Стоит отметить, что в 2011 году Нобелевский фонд принял решение уменьшить размер денежной премии до 8 миллионов крон с 10 миллионов. В качестве причины назывался перерасход средств. Судя по всему, ситуация с финансированием улучшилась спустя шесть лет, благодаря чему лауреаты 2017 года могут рассчитывать на увеличенные премии.

Напомним, Нобелевскую премию присуждают за выдающиеся достижения в физике, химии, филиологии и медицине, литературе, за достижения в установлении мира во всем мире. Кроме того, есть еще одна премия имени Альфреда Нобеля, которая была учреждена в 1969 году по инициативе Банка Швеции в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, присуждаемая за достижения в экономических науках. Данную премию нередко называют неофициальной Нобелевской премией по экономике. Лауреатов Нобелевской премии называют традиционно в декабре.

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