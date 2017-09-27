Солнечный ветер разрушает атмосферу Венеры- 27.09.2017 11:13
Ежедневно Венера теряет небольшую часть собственной атмосферы, утверждают ученые на основании полученных исследовательских данных.
Так, исследователи допускают, что в давние времена на поверхности Венеры имелся океан жидкой воды. Однако вода исчезла, так как ее в космическое пространство утащил солнечный ветер. Это также привело к потере Венерой свой массы. Ученые также полагают, что раньше масса Венеры была гораздо больше, чем у Земли, в то время как сегодня Земля тяжелее первой планеты Солнечной системы примерно на 20%.
Специалисты из Шведского института космической физики отмечают, что поверхность Венеры представлена в настоящее время пустыней. Тем не менее, атомы, составляющие воду, все так же присутствуют в атмосфере планеты.
В то же время солнечный ветер продолжает вместе с электрическим полем Венеры работать над избавлением планеты от элементарных частиц, которые уносятся в космическое пространство. Дисипация - так называется данный процесс, и он присущ всем планетам, в том числе, и Земле.
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