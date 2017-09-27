



Податки на власні фрукти та овочі не сплачуються - 27.09.2017 10:27

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до положень Податкового кодексу України, не оподатковуються доходи фізичних осіб, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції. При цьому така продукція має бути вирощена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

- садівництва, для будівництва і обслуговування житлового будинку (присадибні ділянки), для індивідуального дачного будівництва. Звільнення від оподаткування поширюється і на випадки, коли власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує).

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

У разі перевищення розміру площі земельних ділянок більше 2 гектар, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах (за ставками – податок на доходи фізичних осіб - 18 % і військовим збором - 1,5 %).

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок (форма 3-ДФ, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 №32).

Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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