Податки на власні фрукти та овочі не сплачуються

- 27.09.2017 10:27
Податки на власні фрукти та овочі не сплачуються

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до положень Податкового кодексу України, не оподатковуються доходи фізичних осіб, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції. При цьому така продукція має бути вирощена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

- садівництва, для будівництва і обслуговування житлового будинку (присадибні ділянки), для індивідуального дачного будівництва. Звільнення від оподаткування поширюється і на випадки, коли власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує).

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

У разі перевищення розміру площі земельних ділянок більше 2 гектар, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах (за ставками – податок на доходи фізичних осіб - 18 % і військовим збором - 1,5 %).

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок (форма 3-ДФ, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 №32).

Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: фрукти овочі, оподаткування сільгосппродукції

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Италии невеста вышла замуж сама за себя Праздничная вечеринка со свадебными атрибутами вроде красивого торта, гостями и подружками невесты недавно состоялась в Италии
- 27.09.2017 17:03
Твиттер позволит использовать в два раза больше знаков Twitter в скором времени увеличит количество знаков, которые могут быть использованы для публикации сообщений. Вместо 140 знаков предлагается ввести 280.
- 27.09.2017 16:26
Движение в Винницу перекрыто из-за взрывов в Калиновке Движение для любых видов транспорта в Винницу перекрыто - в соответствии с заявлением Главного управления Национальной полиции в Винницкой области
- 27.09.2017 15:15
Приговор Ильми Умерову сравнили со смертным Адвокаты Ильми Умерова, который был осужден оккупационным судом в Крыму, называют решение суда смертельным для их подзащитного. Такое заявление Марк Фейгин
- 27.09.2017 14:53
Разрабатывается механизм ЗНО для учителей Педагоги Черновицкой области будут снова сдавать анонимное тестирование в добровольном порядке. Соответствующее распоряжение подписал глава Черновицкой
- 27.09.2017 13:39
Нобелевским лауреатам увеличат размер премии Лауреаты Нобелевской премии в нынешнем году получат увеличенные премии, о чем сообщил Карл-Генрих Гельдин, возглавляющий Нобелевский фонд.
- 27.09.2017 12:17
Украина улучшила позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирный экономический форум представил ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности GCI Global Competitiveness Index. Так, по
- 27.09.2017 12:03
В Черновцах презентуют выставку ткацкого искусства В Черновцах 27 сентября состоится открытие выставки "Художественное ткачество". В рамках выставки посетители смогут оценить творческие
- 27.09.2017 11:35
Солнечный ветер разрушает атмосферу Венеры Ежедневно Венера теряет небольшую часть собственной атмосферы, утверждают ученые на основании полученных исследовательских данных.
- 27.09.2017 11:13
На Буковині перекинулось два автомобілі 25 вересня по обіді дорожньо-транспорта пригода сталася у селі Остриці Герцаївського району. Керуючи автомобілем «Рено Меган», 33-річна чернівчанка
- 27.09.2017 10:14

Всі новини