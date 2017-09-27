От взрывов на арсенале под Калиновкой пострадали две женщины- 27.09.2017 09:43
В Винницкой области под Калиновкой на складе боеприпасов Минобороны Украины произошли взрывы, в результате которых пострадали две женщины.
Информацию об этом озвучил Андрей Гижко, первый заместитель главы Винницкой ОГА.
По его словам, в результате взрывов пострадали две женщины, которые обратились за врачебной помощью, получив нетяжелые травмы.
В районе Калиновки Винницкой области вечером вторника, 26 сентября, на территории склада боеприпасов Министерства обороны начался пожар, за которым через некоторое время последовали взрывы. Было решено провести эвакуацию жителей с прилегающих территорий, и сообщается о 24 тысячах эвакуированных из самой Калиновки и находящихся поблизости сел.
Согласно сообщению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, радиус поражения от взрывов со склада составляет примерно 5 километров. Глава правительства отметил, что для восстановления безопасности в районе арсенала, а также для обеспечения нормальной и безопасной жизни на указанной территории будут предприняты все возможные усилия.
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