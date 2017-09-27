В Чернівцях за добу знайшли двох зниклих без вісти- 27.09.2017 09:39
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 272 звернення, у тому числі 14 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 1 ДТП з травмованими особами та 2 злочини з наркотиками.
Також працівники ГУНП в Чернівецькій області провели певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 4 крадіжки та розшукано 2 безвісно зниклих осіб.
26 вересня поліцейські склали 108 адміністративних протоколів, з яких 104 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 4 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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