В Чернівцях за добу знайшли двох зниклих без вісти

- 27.09.2017 09:39
В Чернівцях за добу знайшли двох зниклих без вісти

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 272 звернення, у тому числі 14 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 1 ДТП з травмованими особами та 2 злочини з наркотиками.

Також працівники ГУНП в Чернівецькій області провели певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 4 крадіжки та розшукано 2 безвісно зниклих осіб.

26 вересня поліцейські склали 108 адміністративних протоколів, з яких 104 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 4 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція чернівці, національна поліція

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