



ДТП в Черновцах на Героев Майдана - 27.09.2017 09:25

На транспортном кольце рядом с отелем турист в Черновцах в среду, 27 сентября, произошла авария.

Так, из-за дорожно-транспортного происшествия на указанном участке дороги - на улице Героев Майдана, а также на проспекте Независимости, в районе ТЦ Майдан, наблюдаются заторы и осложнения движения.

О происшествии пока что подробной информации нет. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини