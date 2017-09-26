



Какие услуг гарантируются обязательным пакетом медпомощи - 26.09.2017 16:59

Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своей странице в Facebook список услуг, которые гарантируются пакетом первичной медицинской помощи, в соответствии с медицинской реформой.

Так, в задачи семейного врача входит наблюдение за состоянием здоровья пациентов с использованием различных исследований. Также семейный врач дианостирует и осуществляет лечение для самых распространенных заболеваний, отравлений, травм, физиологических состояний, в том числе и во время беременности, патологических состояний. Кроме того, семейный доктор оказывает неотложную помощь, предоставляет сопровождение при хронических болнзнях, а также проводит вакцинацию, профилактику заболеваний, осуществляет поиск и исследования пациентов из групп риска, консультирует и направляет пациента для оказания специализированной, то есть, вторичной, либо высокоспециализированной медицинской помощи.

Наблюдать семейный врач может также за здоровым ребенком, за неосложненной беременностью. В задачи семейного врача также входит оказание отдельных услуг в рамках паллиативной помощи. То есть, врач может оценить уровень боли пациента, назначить и выписать рецепт, лекарства в соответствии с которым помогут при болевом синдроме. Это могут быть психотропные и наркотические вещества. В список задач семейных врачей также ходит оформление больничных листо, справок, выписка рецептов и назначение лекарств.

Ряд медицинских исследований входит в пакет бесплатной первичной медпомощи. Речь идет об исследованиях крови, среди которых - биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови, общий аналих крови с лейкоцитарной формулой, общий холестерин, глюкоза крови. Также в списке услуг - микроскопия мокроты, общий анализ мочи, инструментальные методы исследования, например, кардиограмма, быстрые тесты - на вирусный гепатит, сифилис, ВИЧ.

Отметим, что врачи первого звена могут регистрироваться в системе eHealth уже с 20 сентября, где они смогут также регистрировать своих пациентов.

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