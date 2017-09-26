Какие услуг гарантируются обязательным пакетом медпомощи

- 26.09.2017 16:59
Какие услуг гарантируются обязательным пакетом медпомощи

Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своей странице в Facebook список услуг, которые гарантируются пакетом первичной медицинской помощи, в соответствии с медицинской реформой.

Так, в задачи семейного врача входит наблюдение за состоянием здоровья пациентов с использованием различных исследований. Также семейный врач дианостирует и осуществляет лечение для самых распространенных заболеваний, отравлений, травм, физиологических состояний, в том числе и во время беременности, патологических состояний. Кроме того, семейный доктор оказывает неотложную помощь, предоставляет сопровождение при хронических болнзнях, а также проводит вакцинацию, профилактику заболеваний, осуществляет поиск и исследования пациентов из групп риска, консультирует и направляет пациента для оказания специализированной, то есть, вторичной, либо высокоспециализированной медицинской помощи.

Наблюдать семейный врач может также за здоровым ребенком, за неосложненной беременностью. В задачи семейного врача также входит оказание отдельных услуг в рамках паллиативной помощи. То есть, врач может оценить уровень боли пациента, назначить и выписать рецепт, лекарства в соответствии с которым помогут при болевом синдроме. Это могут быть психотропные и наркотические вещества. В список задач семейных врачей также ходит оформление больничных листо, справок, выписка рецептов и назначение лекарств.

Ряд медицинских исследований входит в пакет бесплатной первичной медпомощи. Речь идет об исследованиях крови, среди которых - биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови, общий аналих крови с лейкоцитарной формулой, общий холестерин, глюкоза крови. Также в списке услуг - микроскопия мокроты, общий анализ мочи, инструментальные методы исследования, например, кардиограмма, быстрые тесты - на вирусный гепатит, сифилис, ВИЧ.

Отметим, что врачи первого звена могут регистрироваться в системе eHealth уже с 20 сентября, где они смогут также регистрировать своих пациентов. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: семейный врач украина, медицинская реформа украина, пакет первичной медицинской помощи

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зниклу 5 вересня буковинку знайшли правоохоронці До пошуку 13-річної жительки села Погорілівка Заставнівського району були залучені співробітники Головного управління Національної
- 26.09.2017 16:05
Где можно позавтракать в Черновцах Черновцы – небольшой и уютный город, насыщенный множеством различных интересных заведений, а также памяток культуры
- 26.09.2017 16:01
От антарктического ледника откололся громадный айсберг В Западной Антарктике от ледника Пайн-Айленд откололся громадный айсберг, площадь которого равняется 267 квадратных километров
- 26.09.2017 15:29
В Ираке массово казнили 42 террористов Наказание осуществлялось по факту причастности к терроризму.
- 26.09.2017 14:37
Американка сшила платье из конфетных фантиков За четыре года креативная американка смогла создать единственное в своем роде платье, материалом для которого
- 26.09.2017 14:28
Порошенко подписал закон об образовании В пресс-службе Президента Украины сообщают о подписании Петром Порошенко закона "Об образовании". Напомним, данный закон
- 26.09.2017 14:10
Ученые вернули к жизни пациента после 15 лет комы В течение 15 лет пациент больницы пребывал в состоянии комы, и только после вживления стимулятора блуждающего нерва 35-летний мужчина начал проявлять признаки сознания.
- 26.09.2017 13:36
Победитель Евровидения-2017 в ожидании пересадки сердца Сальвадор Собрал, который в мае 2017 года одержал победу в Киеве на международном конкурсе Евровидение
- 26.09.2017 13:15
Фестиваль имени Яремчука пройдет 5-8 октября Определены даты проведения ежегодного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной украинской песни имени Назария Яремчука
- 26.09.2017 12:45
В Украину идут первые заморозки В Украине в ближайшее время ожидаются заморозки - в воздухе и на поверхности почвы
- 26.09.2017 12:28

Всі новини