



Зниклу 5 вересня буковинку знайшли правоохоронці - 26.09.2017 16:05

До пошуку 13-річної жительки села Погорілівка Заставнівського району були залучені співробітники Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та небайдужі громадяни, які відгукнулися на прохання правоохоронців.

Поліцейські під час пошукових заходів знайшли дівчину на одній із вулиць міста Чернівців. За період відсутності протиправних дій відносно неповнолітньої вчинено не було.

В подальшому її помістили до притулку для дітей Чернівецької облдержадміністрації, де з нею поліцейські та психологи проводять профілактичну роботу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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