



От антарктического ледника откололся громадный айсберг - 26.09.2017 15:29

В Западной Антарктике от ледника Пайн-Айленд откололся громадный айсберг, площадь которого равняется 267 квадратных километров. Для большей наглядности отметим, что площадь айсберга гораздо больше площади, к примеру, Одессы, которая равняется 236 квадратных километров.

Что касается повышения уровня моря на континенте, то ледник Пайн-Айленд является одной из основных причин. Лендик начал больше таять за последние 40 лет. Отмечается, что площадь льда, отделившегося в 2013 году от Пайн-Айленд, составила 652 квадратных километра. И еще один кусок площадью 582 квадратных километра отделился в 2015 году.

Лендик разрушается в настоящее время на своей плавучей части. По этой причине айсберги не приводят к повышению уроывня моря, ведь они плавают на поверхности. Между тем, для льда на континенте отколовшиеся глыбы льда образуют защитный барьер, и данный барьер, сползая в море, уже приводит к повышению уровня воды.

Для Антарктики откалывание айсбергов - явление не так уж и необычное. Впрочем, от Пайн-Айленд отломились не такие уж и незаурядные айсберги. К примеру, последний флагмент откололся не сбоку, как обычно, а от центральной части ледника. Это может свидетельствовать о том, что ледник подтаивает снизу под влиянием теплых океанических вод.

В случае, если льды в Западной Антарктике продолжат столь интенсивно таять, то уровень моря уже к 2100 году может повыситься на 3,3 метра. В результате под толщей воды могут быть погребены такие города, как Нью-Йорк и Маями.

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