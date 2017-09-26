В Ираке массово казнили 42 террористов

- 26.09.2017 14:37
В Ираке массово казнили 42 террористов

В прошлое воскресенье, 24 сентября, в Ираке состоялась массовая казнь 42 боевиков, которых лишили жизни через поверешение. Наказание осуществлялось по факту причастности к терроризму.

Массовое повешение боевиков происходило в иракском городе Эн-Насирия, и при процедуре казни присутствовали родственники осужденных. Все казненные были мусульманами-суннитами.

Действия властей Ирака вызвали жесткую реакцию со стороны правозащитников оррганизации Amnesty International. Казни не должны служить ответом на действия террористов, отмечают правозащитники, что должно признать иракское правительство. Так, приведение в силу наказания в виде лишения жизни не является чем-то, что сделает жизнь в стране более безопасной, отмечают в Amnesty International.

Стоит отметит, что вооруженные силы Ирака развернули операцию по освобождению города Хавия от боевиков террористической организации ИГИЛ. Примечательно, что Хавия считается одним из последних оплотов "Исламского государства".

Платиновая Буковина

Ключові слова: Иран казнь террористов, массовое повешение Ирак, повешение террористов в Ираке

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