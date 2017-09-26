



В Ираке массово казнили 42 террористов - 26.09.2017 14:37

В прошлое воскресенье, 24 сентября, в Ираке состоялась массовая казнь 42 боевиков, которых лишили жизни через поверешение. Наказание осуществлялось по факту причастности к терроризму.

Массовое повешение боевиков происходило в иракском городе Эн-Насирия, и при процедуре казни присутствовали родственники осужденных. Все казненные были мусульманами-суннитами.

Действия властей Ирака вызвали жесткую реакцию со стороны правозащитников оррганизации Amnesty International. Казни не должны служить ответом на действия террористов, отмечают правозащитники, что должно признать иракское правительство. Так, приведение в силу наказания в виде лишения жизни не является чем-то, что сделает жизнь в стране более безопасной, отмечают в Amnesty International.

Стоит отметит, что вооруженные силы Ирака развернули операцию по освобождению города Хавия от боевиков террористической организации ИГИЛ. Примечательно, что Хавия считается одним из последних оплотов "Исламского государства".

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