Порошенко подписал закон об образовании

- 26.09.2017 14:10
Порошенко подписал закон об образовании

В пресс-службе Президента Украины сообщают о подписании Петром Порошенко закона "Об образовании". Напомним, данный закон был утвержден депутатами Верховной Рады Украины 5 сентября.

По словам главы государства, для Украины реформа образования является одной из важнейших, поскольку от нее зависит в наибольшей мере будущее всей страны. Благодаря новому закону, подчеркнул Порошенко, в образовательном процессе еще больше повышается роль государственного украинского языка.

Закон об образовании гарантирует для всех учащихся равные возможности, поскольку каждый выпускник гарантированно будет обеспечен высоким уровнем владения языком, что является необходимым для построения успешной карьеры в Украине. При этом, президент также отметил, что при получении образования необходимо также неукоснительно соблюдать гуманитарные права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит работать в направлении, которое позволит соблюдать права национальных меньшинств в соответствии с международными нормами и обязательствами, а также соответствовать европейским стандартам и продолжать служить примером для соседних государств.

Порошенко также отметил необходимость проведения консультаций по необходимым вопросам с Советом Европы и другими европейскими партнерами, в которых должны принять участие представители Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины.

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Ключові слова: закон об образовании 2017, образовательная реформа Украины, украинский язык образование

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