



Американка сшила платье из конфетных фантиков - 26.09.2017 14:28

За четыре года креативная американка смогла создать единственное в своем роде платье, материалом для которого послужили фантики от конфет Starburst.

Эмили Сейлхеймер обладает богатой фантазией и умелыми руками, благодаря чему ей удается создавать интересные элементы собственного гардероба, декор для интерьра помещений и внешнего оформления зданий. Проявить свои творческие умения девушка решила, создав полноценный образ буквально из мусора - из оберток от конфет Эмили создала дизайнерское платье, сумочку, украшение на руку и даже туфли на каблуке.

Как делится Сейлхеймер, именно ее молодой человек сдохновил ее на создание подобного наряда. Идея о необычном платье пришла в голову после того, как парень презентовал ей в день знакомства сверток с конфетами.

Эмили собирала сладости вместе с друзьями и родственниками, с которыми они покупали их практически каждое утро. После того, как оберток стало достаточно много, Эмили решила приступить к основной части работы. Сначала конфетные обертки были отсортированы по цвету, после чего они гладились, чтобы избавиться от складочек, и формировались в ленточки.

Как рассказывает творческая девушка, платье сосоит из 10 тысяч обертов, 2 тысячи оберток составили сумочку. Материалом для оформления стильных туфелек послужили всего 400 конфетных фантиков. Яркое и необычное коктейльное платье наряду с аксессуарами из оберток - это только начало, и друзья девушки уже находятся в предвкушении новых креативных идей Эмили.

Платиновая Буковина

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