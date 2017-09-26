



Победитель Евровидения-2017 в ожидании пересадки сердца - 26.09.2017 13:15

Сальвадор Собрал, который в мае 2017 года одержал победу в Киеве на международном конкурсе Евровидение, готовится к операции по пересадке сердца. Отметим, что певец сейчас находится в отделении реанимации.

Для поддержки работы сердца артиста подключили к специальному аппарату. Чтобы не подвергать Собрала излишней нагрузке, график его посещений в больнице сильно ограничен.

Отметим, что для Португалии выступление Сальвадора стало очень важным, ведь представитель этой страны впервые смог одержать победу на евровидении. Собрал страдает пороком сердца с детства, и о его болезни было известно еще до проведения конкурса в Киеве. Ссылаясь на состояние здорвья португальца, для него сделали исключение, согласно которому Собрал не принимал участие во всех репетициях при подготовке к Евровидению. Стало известно, что он искал донора для пересадки, и подготовка к приближающейся операции началась сразу после конкурса.

Победу Сальвадору Собралу принесла романтичная композиция Amar Pelos Dois. Так, СОбрал набрал наибольшее количество баллов по результатам комбинированного олосования. Условное второе место и 615 баллов получил исполнитель з Болгарии Кристиан Костов, а третье место заполучил молдавский коллектив SunStroke Project , участникам которого удалось набрать 374 балла по результатам голосования.

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