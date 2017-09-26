Ученые вернули к жизни пациента после 15 лет комы

- 26.09.2017 13:36
Ученые вернули к жизни пациента после 15 лет комы

В течение 15 лет пациент больницы пребывал в состоянии комы, и только после вживления стимулятора блуждающего нерва 35-летний мужчина начал проявлять признаки сознания.

Данное событие ставит под серьезное сомнение прзаявления специалистов о том, что после 12 месяцев пребывания в коме у человека наступают необратимые расстройства сознания. Результатами исследований касаемо данного события ученые делятся в публикации в журнале Medical Express.

Так, электростимулятор был установлен мужчине в брюшную полость и подключен к одному из окончаний блуждающего нерва. Задача нерва заключается в том, что он выступает "связующим звеном" между головным мозгом человека и рядом органов, к примеру, сердцем, легкими, кишечником.

Благодаря стимуляции блуждающего нерва, как утверждает Анжела Серигу из Института когнитивных наук (Лион, Франция), возможно вернуть к нормальной жизни даже тех пацинтов, в отношении которых может показаться, что сделать уже ничего не возможно.

После того, как стимулятор был подключен к нерву, на записи были продемонстрированы изменения в активности головного мохга. Так, активность проявилась в тех областях мозга, которые связаны с осознанием, ощущениями и даже движением В подкорковых и корковых областях головного мозга также активизировался метаболизм

Благодаря стимуляции мужчина смог реагировать на действия окружающих его людей, на слвова, и даже начал понемногу выполнять команды врачей. Ему удалось следить за объектом глазами, поворачивать голову. Во время чтения книги пациент перестал засыпать. Появилась реакция на резкие движения, а такж другие реакции, которые не свойственны коматозным больным.

Предполагается дальнейшее исследование стимуляции блуждающего нерва, которое позволит расширить терапевтический потенциа данных процессов, применив их для пациентов в минимально сознательном и вегетативном состоянии.

Платиновая Буковина

Ключові слова: стимуляция блуждающего нерва, выход из комы, как вывести человека из долгой комы

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