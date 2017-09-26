В Украину идут первые заморозки

- 26.09.2017 12:28
В Украину идут первые заморозки

В Украине в ближайшее время ожидаются заморозки - в воздухе и на поверхности почвы.

Как отмечают синоптики и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, заморозки проявят себя уже вскоре в нескольких областях Украины.

Гидпрометцентр отмечает, что на поверхности почвы и местами в воздухе будут иметь заморозки 0-4 градуса - в ночь на 27 сентября. Так, заморозки коснутся большиство восточных областей, Полтавской, Сумской и Черниговской области. Уже 28 сентября заморозки перейдут также и в центр Украины, на северные области, а также на Запорожскую область.

В Киевской области возможны заморозки на поверхности почвы 0-4 градуса ночью 28 сентября. Что касается столицы, то ночью 28 сентября синоптики прогнозируют заморозки на поверхгности почвы 0-2 градуса.

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