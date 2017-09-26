



Чернівчани сплатили 762,7 млн грн соцвнеску - 26.09.2017 11:07

Упродовж восьми місяців цього року чернівецькі працедавці спрямували на соціальні потреби 762,7 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування що на 248,7 млн. грн., або майже на третину більше, ніж торік.

Єдиний соціальний внесок є основним джерелом соціальних виплат на фінансування державних гарантій для незахищених верств населення.

Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), тому мінімальна сума єдиного внеску становить – 704 грн (3200 грн х 22%).

Своєчасна сплата єдиного соціального внеску гарантує громадянам право на соціальний захист на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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