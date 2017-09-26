



В Черновцах 29 сентября будут снимать фильм - 26.09.2017 10:08

Некоторые центральные улицы Черновцов в ближайшую пятницу, 29 сентября, будут частично перекрыты. Ограничения движения транспорта связаны со съемками в Черновцах фильма.

Информацией делится организатор съемок в Черновцах Руслан Прокофьев. Филь, который будет сниматься в Черновцах, получит название "Путешествие к центру души". Для съемок будут использовать улицу Ольги Кобылянской, Головную и Университетскую, а сами Черновцы примерят на себя роль Англии.

По словам Прокофьева, фильм расскажет историю двух девушек - Веры и Риты, двух близких подруг, и события, которые происходили с ними в течение 20 лет. Однако девушки становятся злежшими врагами друг другу, и причиной этому станет мужчина. Каждая из них получит шанс исправить ошибки и начать жизнь с чистого листа. Забыть о прошлом и перестать ненавидеть свою бывшую лучшую подругу Вера не может, поскольку видит, что Рита более счастлива, чем она.



В связи с проведением съемок 29 сентября с 14:00 в районе улиц Коцюбинского и Университетской будет перекрыто движение транспорта (кроме общественного). Стоянка возле дома 58 по улице Университетской в этот жень будет временно запрещена. Объезд ввиду ограничения движения будет организован по улицам Щепкина и 28 июня. Организаторы съемок извиняются за предоставленные неудобства.

Платиновая Буковина, Черновцы

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