В Северной Каролине из-за урагана Мария эвакуируют население- 26.09.2017 09:30
В некоторых районах на побережье американского штата Северная Каролина из-за урагана Мария осуществляется эвакуация. Как стало известно, разрушительная стихия стремительно приближается к территории США, в связи с чем местные власти приняли решение об эвакуации.
Эвакуация осуществляется из округов Хайд и Дейр, а также с острова Хаттерас. Пока что не сообщается количество людей, решивших покинуть территорию.
Отметим, что ураган Мария 20 сентября обрушился на побережбе острова Пуэрто-Рико, который входит в юрисдикцию США. Ранее ураган нанес удар по острову Доминикана в Карибском море, в результате чего стихия принесла массу разрушений.
В восточной части Карибского моря в Гваделупе в результате урагана Мария погиб один человек.
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