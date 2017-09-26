



В Северной Каролине из-за урагана Мария эвакуируют население - 26.09.2017 09:30

В некоторых районах на побережье американского штата Северная Каролина из-за урагана Мария осуществляется эвакуация. Как стало известно, разрушительная стихия стремительно приближается к территории США, в связи с чем местные власти приняли решение об эвакуации.

Эвакуация осуществляется из округов Хайд и Дейр, а также с острова Хаттерас. Пока что не сообщается количество людей, решивших покинуть территорию.

Отметим, что ураган Мария 20 сентября обрушился на побережбе острова Пуэрто-Рико, который входит в юрисдикцию США. Ранее ураган нанес удар по острову Доминикана в Карибском море, в результате чего стихия принесла массу разрушений.

В восточной части Карибского моря в Гваделупе в результате урагана Мария погиб один человек.

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