На Сторожинеччині викрито підпільний арсенал зброї

- 26.09.2017 09:16
На Сторожинеччині викрито підпільний арсенал зброї

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 57-річного сторожинчанина працівники Сторожинецького відділу поліції спільно із спецпідрозділом «КОРД» під процесуальним керівництвом Сторожинецької місцевої прокуратури знайшли підпільну майстерню, у якій за допомогою спеціального обладнання чоловік здійснював ремонт і переробку вогнепальної зброї.

У приміщенні зброярні оперативники виявили набори цифрових і літерних клейм для набиття й зміни номерів вогнепальної зброї, запчастини різного типу, ножі, а також набої різного калібру.

Ще серйозніша знахідка чекала на поліцейських в будинку правопорушника. Там під час обшуку вони знайшли три гладкоствольні рушниці з ознаками переробки, дві нарізні гвинтівки невстановленого зразка, револьвер «Наган-С» з ознаками переробки, два оптичні приціли, п’ять ножів, чотири металеві банки з порошкоподібною речовиною схожою на порох, 59 набоїв калібру 7,62 мм, 32 набої калібру 5,6 мм, а також різні запчастини до зброї.

Усю нелегальну зброю поліцейські у чоловіка вилучили та направили до Чернівецького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для встановлення номерів невстановлених зразків одиниць зброї та організації подальших експертиз.

Відомості за даним фактом працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушеннь, передбачених частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нелегальне зберігання зброї Буковина

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