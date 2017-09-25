



Невеста сбежала с деньгами жениха на мальчишник - 25.09.2017 17:02

Невеста незадолго до свадьбы решила организовать мальчишник для своего жениха. Однако Крису Махони не удалось повеселиться на собственной холостяцкой вечеринке.

Рейчел Доран, которая взяла на себя необычную задачу, сообщила, что мальчишник состоится на острове Ибица. Друзья жениха должны были скинуться на увеселительное мероприятие по 440 фунтов стерлингов. Общая стоимость вечеринки составила бы в таком случае 13 тысяч фунтов стерлингов.

Молодые люди, находившиеся в предвкушении веселого праздника, получили свои посадочные билеты на самолет, а также документы, позволившие заселиться в отель. Однако позже выяснилось, что Рейчел освободила жениха и его друзей не только от хлопот, но и от лишних денег. По приезду в аэропорт Крис с друзьями выяснил, что ни одного из них нет в списке на посадку.

Разобраться с невестой и возникшими проблемами жених решил как можно быстрее, вернувшись домой. Однако девушки на момент приезда Криса уже и след простыл. Стоит отметить, что Рейчел довольно неплохо нажилась на друзьях своего жениха. В неделю каждый из них зарабатывает не более 200 фунтов, потому собрать такую сумму на холостяцкую вечеринку на Ибице им удалось в течение нескольких месяцев.

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