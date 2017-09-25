



В Чернівцях озшукують знилого дідуся - 25.09.2017 16:14

Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого Тарновецького Степана Корниловича, 1931 року народження, жителя міста Чернівців.

24 вересня 2017 року близько 8 години чоловік пішов з дому та до цього часу не повернувся. Востаннє його бачили о 10 годині на ринку по вулиці Героїв Майдану.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся темне з сивиною, на правій щоці родимка.

Чоловік був одягнутий в теплу довгу куртку темного кольору та мав при собі шкіряний портфель.

У разі виявлення місцезнаходження розшукуваного, повідомте про його місцеперебування за номером (099) 042-03-71 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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