Темой Дня города Черновцы 2017 станет Средневековье- 25.09.2017 15:09
Напомним, день города Черновцы 2017 состоится 7-8 октября, то есть, до празднования остается чуть менее двух недель.
Организаторы отмечают, что в нынешнем году празднование дня города будет орбъединенео тематикой Средневековья.
Торжественная церемония открытия будет включать в себя элементы средневековой эпохи. Центральная плорщадь Черновцов обретет на время празднования своей старое название и станет площадью Рынок.
Действо под названием "Женитьба на Панской" будет проходить на улице Кобылянской рядом с Дворцом торжественных событий. Подробная программа дня города Черновцы 2017 - вскоре на нашем сайте.
Переговоры касаемо концерта, который традиционно завершает каждый день празднования Дня города на Соборной площади, все еще продолжаются. Так, уже достаточно большое количество черновицких групп подали заявки на участие. В целом, на каждой площади Черновцов ожидаются интересные мероприятия.
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