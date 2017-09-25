



Темой Дня города Черновцы 2017 станет Средневековье - 25.09.2017 15:09

Напомним, день города Черновцы 2017 состоится 7-8 октября, то есть, до празднования остается чуть менее двух недель.

Организаторы отмечают, что в нынешнем году празднование дня города будет орбъединенео тематикой Средневековья.

Торжественная церемония открытия будет включать в себя элементы средневековой эпохи. Центральная плорщадь Черновцов обретет на время празднования своей старое название и станет площадью Рынок.

Действо под названием "Женитьба на Панской" будет проходить на улице Кобылянской рядом с Дворцом торжественных событий. Подробная программа дня города Черновцы 2017 - вскоре на нашем сайте .

Переговоры касаемо концерта, который традиционно завершает каждый день празднования Дня города на Соборной площади, все еще продолжаются. Так, уже достаточно большое количество черновицких групп подали заявки на участие. В целом, на каждой площади Черновцов ожидаются интересные мероприятия.

Платиновая Буковина, Черновцы

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