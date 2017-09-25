



Податкова соціальна пільга для осіб з інвалідністю, або осіб які виховують дитину інваліда - 25.09.2017 14:49

Працівникам, які мають статус особи з інвалідністю, або виховують дитину інваліда до доходу у вигляді заробітної плати надається податкова соціальна пільга згідно норм ст. 169 Податкового кодексу України.

Так, працівнику який має статус особи з інвалідністю 1 або 2 групи в тому числі з дитинства, надається податкова соціальна пільга (далі ПСП) у розмірі 150% від суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, у 2017 році це 1200 грн.

Пільга у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту у 2017 році це 1600 грн. - для платника податку, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Податкова соціальна пільга надається до доходу у вигляді заробітної плати, граничний розмір якої у 2017 році не перевищує в місяць 2240 грн. Для отримання пільги особи з інвалідністю 1 або 2 групи в тому числі з дитинства, найманому працівнику необхідно подати заяву та копію пенсійного посвідчення або довідку медико – соціальної експертизи, відповідно до п.п.5 п.5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого ПКУ від 29.12.2010 №1227 (далі ПКМУ 1227).

Особам які є інвалідами I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн, крім заяви необхідно подати роботодавцю копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, п.п.9 п.5 ПКМУ №1227.

Якщо працівник виховує дитину інваліда віком до 18 років надається пільга у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, у 2017 – 1200 грн.

Для отримання такої пільги працівник надає копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років) п.п. п.5 ПКМУ №1227.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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