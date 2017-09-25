



Повідомлення для підтвердження реальності операцій по зупинених податкових накладних подаються лише в е-форматі - 25.09.2017 14:42

Чернівецька ОДПІ інформує, що для унеможливлення впливу людського фактору на процес приймання документів Міністерством фінансів України наказом від 21.07.2017 №654 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року №567" внесено зміни до діючого наказу, якими передбачено подання повідомлень та документів на підтвердження реальності операцій по зупинених податкових накладних виключно в електронному вигляді.

Змінами також передбачено і додатковий контроль за операціями з нульовою ставкою та тими операціями, які звільнені від оподаткування. Це, у свою чергу, дозволить зупинити подальше використання схем фіктивного кредиту з податку на додану вартість.

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року №567" від 21.07.2017 №654 опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр" за 12 серпня 2017 року №150.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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