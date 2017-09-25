



В Умани хасид зарезал соотечественника - 25.09.2017 14:21

Между хасидами, которые находятся с паломничеством в городе Умань, возник конфликт, который перерос в стычку и ножевое ранение одного из участников конфликта.



О произошедшем рассказывают в полиции Черкасской области.

В полиции сообщили о том, что 42-летний гражданин Израиля, один из паломников, попал в приемное отделение городской больницы. У пациента было обнаружено проникающе ножевое ранение. Спустя некоторое время полиии удалось установить личность и задержать нападавшего. Им также оказался хасид, житель Израиля 52 лет.



В соответствии с 121 статье Уголовного кодекса Украины, которая описывает умышленное тяжкое телесное повреждение, было открыто уголовное производство. За данное преступдение нападавшему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, что в Умань для празднования иудейского Нового года - праздника Рош-ха-Шана - ежегодно с паломничеством приезжают хасиды со всего света. В нынешнем году в период с 20 по 22 сентября Умань приняла более 33 000 хасидов из 16 стран по всему миру, большинство из которых прибыло из Израиля.

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