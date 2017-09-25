ООН констатирует ухудшение ситуации с правами человека в Крыму

- 25.09.2017 14:15
ООН констатирует ухудшение ситуации с правами человека в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник, 25 сентября, опубликовало отчет по ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Россией Крыму. В отчете сказано, что на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя ситуация с правами человека существенно ухудшилась.

В ООН отмечают, что на полуострове осуществляются тяжелые преступления против людей, осуществляются задержания, аресты, насилие в отношении людей, исчезнования, жестокое поведение и даже пытки. Кроме того, в отчете говорится, что была зафискирована по меньшей мере одна казнь в обход суда. Насилие и другие преступные действия осуществляются против жителей полуострова различного этнического происхождения, однако крымские татары подверглись наиболее жестким гонениям. По словам представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, возможности для публичного проявления украинской культуры и идентичности в Крыму в последнее время существенно сузились.

Что касается российского гражданства, которое автоматически присвоили крымчанам, в ООН его назвали навязыванием, которое приравнено к принуждению присягнуть на верность стране-противнику. Данные мероприятия, согласно четвертой Женевской конвенции, строго запрещены. Так, в отчете сказано, что на жизнь многих жителей полуострова вопрос гражданства оказал серьезное влияние.

Авторы отчета составили 20 реклмендаций для российского правительства, которые могли бы улучшить положение Крыма с ситуацией с правами человека. Так, в перечне рекомендаций отмечено соблюдение прав всех жителей Крыма, без исключения, соблюдение норм международного права, а также обязательств, которые были возложены на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом. Также обязательно оказывать международным миссиям по наблюдению за ситуацией с правами человека и правозащитникам неправительственных организаций содейстие и беспрепятственный доступ.

Кром того, в отчете также представлены рекомендации и для украинского правительства. Так, в числе рекомендаций отмечено упрощение получения документов об образовании, гражданском состоянии и других госуслугах жителям Крыма, а также снятие всех ограничений свободы передвижения в Крым и из Крыма.

Отчет был сделан на основании периода с февраля 2014 года по сентябрь 2017 года. С конца марта 2014 года российские власти не предоставляют возможности доступа в Крым Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Исходя из этого, мониторинг приходилось осуществлять с материковой части Украины.

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Ключові слова: соблюдение прав человека, права человека в крыму

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