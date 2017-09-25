



В Пуэрто-Рико разрушен крупнейший телескоп - 25.09.2017 12:50

Знаменитый радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико был разрушен ураганом Мария, как сообщили в Университетской ассоциации космических исследований. Отмечается, что радарная антенна радиотелескопа высотой 29 метров была сломана практически пополам. Обломками антенны было разбито главное зеркало телескопа, кроме того, вспомогательное зеркало также получило серьезные повреждения.

Интересно, что ввиду сообщений о приближающемся шторме радиотелескоп было решено отключить еще 19 сентября. До 21 сентября дожны быть приостановлены наблюдения, до 27 сентября центр должен быть также закрыт для посещений. Теперь же после нанесенного урона если телескоп когда-нибудь и заработает, то произойдет это очень нескоро.

Если бы телескоп получил незначительные повреждения, его работу могли восстановить до 29 сентября. Ввиду сломаной антенны и поврежденных зеркал специалисты пока что не решаются озвучить примерные сроки возобновления работы радиотелескопа Аресибо.

Стоит отметить, что до постройки антенны FAST в Китае Аресибо, имеющий в длину 300 метров, был самым крупным объектом в мире. Использовался телескоп для наблюдений за потенциально опасными околоземными астероидами, а также далекими космическими объектами.

Платиновая Буковина

Всі новини