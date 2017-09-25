



Субсидии на отопительный сезон начнут рассчитывать через неделю - 25.09.2017 12:17

Расчет субсидий на следующий отопительный сезон будет осуществляться автоматически в октябре нынешнего года.

В автоматическом режиме назначение жилищных субсидий будет осуществляться в том случае, если гражданам была начислена субсидия в мае нынешнего года. Это означает, что при субсидии с мая нет необходимости повторно подавать документы.

Представители правительства Украины напомнили, что субсидия назначается на год, то есть, в мая по май следующего года. Процесс рассчета размера субсидии на будущую зиму стартует уже со следующей недели.

На летний и зимний периоды размер субсидий рассчитывается отдельно, с учетом доходов прописанных в жилье людей, которые там фактически проживают.

Платиновая Буковина

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