В 2050 году на Луне будет жить тысяча людей

- 25.09.2017 11:07
В 2050 году на Луне будет жить тысяча людей

Представитель Европейского космического агентства Бернард Фоин отметил, что человечество уже располагает всеми необходимыми инструментами для колонизации Луны. Так, первое поселение на спутнике земли может появиться уже в 2030 году.

Согласно предварительным планам, для создания воды колонизаторы могут растапливать лед. Также на Луне люди могут выращивать растения, а необходимые инструменты они будут печатать на 3D-принтере.

Численность людей на естественном спутнике Земли в 2040 году ожидается на уровне сотни человек, и количество колонизаторов предполагается постепенно увеличивать.

Так, ближе к 2050 году на Луне численность людей может достигнуть тысячи. Кроме того, люди могут присоединяться к экипажам, а также заводить семьи на Луне.

Платиновая Буковина

Ключові слова: колонизация луны, луна население, путешествия на луну

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