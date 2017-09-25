



В 2050 году на Луне будет жить тысяча людей - 25.09.2017 11:07

Представитель Европейского космического агентства Бернард Фоин отметил, что человечество уже располагает всеми необходимыми инструментами для колонизации Луны. Так, первое поселение на спутнике земли может появиться уже в 2030 году.

Согласно предварительным планам, для создания воды колонизаторы могут растапливать лед. Также на Луне люди могут выращивать растения, а необходимые инструменты они будут печатать на 3D-принтере.

Численность людей на естественном спутнике Земли в 2040 году ожидается на уровне сотни человек, и количество колонизаторов предполагается постепенно увеличивать.

Так, ближе к 2050 году на Луне численность людей может достигнуть тысячи. Кроме того, люди могут присоединяться к экипажам, а также заводить семьи на Луне.

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