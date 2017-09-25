



В буковинских реках фиксируется подъем уровня воды - 25.09.2017 10:17

В Черновицкой области на выходных прошли сильные ливни, в связи с чем в реках зафиксирован подъем уровня воды.

Информацию об этом сообщают в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

За последние сутки в горной части бассейна реки Прут зафиксировано формирование дождевого паводка с подъемами уровней воды примерно на 0,11-1,23 метра.

Что касается бассейна реки Сирет, то здесь подъемы уровней рек отмечаются незначительно. Так, на реке Днестр в городе Залещики за последние сутки уровень воды поднялся на 0,80 метра. Суточные колебания уровней воды отмечаются в пределах Черновицкой области на Днестровском водохранилище.

Платиновая Буковина, Черновцы

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