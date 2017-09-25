



Канада планирует открыть безвиз для украинцев - 25.09.2017 09:55

Украина намерена сотрудничать с Канадой для внедрения безвизового режима для украинцев, о чем сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Такое заявление президент озвучил на пресс-конференции, проводимой совместно с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которая состоялась в Торонто в пятницу, 22 сентября.

Стоит отметить, что канадцы могут путешествовать в Украину без виз еще с 2005 года. Теперь стороны намерены провести мероприятия с целью сократить количество отказов при получении канадских виз гражданами Украины. При этом, срок действия визы может быть распространен на срок действия паспорта.

Порошенко и Трюдо также заинтересованы в укреплении межличностных контактов между странами, в упрощении деловых отношений и контактов с украинским сообществом. Кроме того, в канадской провинции Альберта, в городе Эдмонтон планируется открытие Генерального консульства Украины.

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