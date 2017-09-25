



Большинство в Бундестаге займет партия Меркель - 25.09.2017 09:21

Предварительные официальные результаты выборов в Бундестаг были озвучены сегодня, в понедельник, 25 сентября.

Так, лидерство на выборах принадлежит блоку партий Христианско-демократическому союзу и Христианско-социалистическому союзу, который возглавляет действующий канцлер Германии Ангела Меркель. Блок партий набрал 33% голосов. Так, по словам Меркель, следующее правительство будет формировать Христианско-демократический союз. Предварительно сообщается, что в Бундестаге между ХДС и ХСС распределятся 246 мест.

Так, если сравнивать нынешние выборы с выборами 2013 года, то Христианско-социалистический союз на этот раз набрал на 1,2% голосов больше, а Христианско-демократический союз, наоборот, потерял 7,3% голосов.

У Социал-демократической партии Германии по предварительным результатам - 20,5% голосов. Данный результат за все время после Второй мировой войны для партии является наихудшим. Так, в 2013 году результат социал-демократов был лучше на 5,2%. Так, Социал-демократическая партия Германии намерена составить оппозицию с 153 мандатами.

На третьем месте на этих выборах находится правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", у которой - 12,6% голосов. При этом, данная партия проходит в Бундестаг впервые и займет 94 места.

Кроме того, также в Бундестаг проходит с 10,7% голосов Свободная демократическая партия, которая получит 94 места. У "левых" предварительно 9,2% голосов, и 8,9% голосов - у "зеленых", и соответственно партии получат 69 и 67 мест в парламенте нового созыва.

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