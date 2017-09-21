Черновцыводоканалу спишут 70 млн грн долгов

- 22.09.2017 09:07
Черновцыводоканалу спишут 70 млн грн долгов

Задолженность коммунального предприятия Черновцыводоканала на сегодняшний день составляет 67 миллионов гривен. Такую сумму озвучил мэр Черновцов Алексей Каспрук на брифинге.

Мэр привел в пример практику Киева, когда реструктуризация коснулась долга с 90-х годов. Так, для Черновцыводоканала предполагается списать 70 миллионов гривен за электроэнергию, которые включают в себя также штрафы и пеню. В течение пяти лет также предполагается выплатить долг в размере 67 миллионов гривен. Сумма ежемесячных выплат должна составлять миллион двести тысяч гривен.

Примечательно, что реструктуризацию долга Черновцыводоканала согласовали в Киеве. Так, реструктуризация коснется общих долгов - за потребленную электроэнергию. На сессии депутатам городсокго совета предстоит вынести по данной проблеме окончательное решение.

Также сообщается о передаче Черновцыводоканалу строений для водопровода от завода Кварц до водоканала на безоплатной основе. Данный вопрос также будет обсуждаться на внеочередной сессии городского совета Черновцов. Это будет необходимо для того, чтобы больше воды из Прута можно было передавать в Черновцы.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: черновцыводоканал, долг водоканала черновцы

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