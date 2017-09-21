



Ученые научились определять уровень мудрости - 22.09.2017 12:35

Определить наличие или отсутствие мудрости и даже измерить ее уровень можно благодаря разработанному учеными тесту SD-WISE.

Существует несколько концепций понятия мужрости. Аристотель полагал, что благодаря интеллекту человек может рационально мыслить, а благодаря мудрости он может применять полученные знания и опыт в повседневной жизни. Дилип Йесте отмечает, что мудрость включает в себя ряд понятий, а именно - контроль эмоций, общее знане жизни, анализ поступков, а также способность принимать важные решения без ошибок.

В научном издании Journal of Psychiatric Research была недавно опубликована статья Йесте. Он отметил, что в основном мудрость зависит от нейрофихиологии. За наличие мудрости, по его мнению, отвечает высокая активность перифронтальной коры мозга.

Тест на определение мудрости SD-WISE включает в себя 24 вопроса, предназначенные для оценки эмоционального поведения человека. Среди вопросов, задаваемых участникам теста, занимаются ли они самоанализом, испытывают ли трудности при принятии решений, могут ли в тяжелых ситуациях терять голову и так далее. Было установлено, мудрость использует особые участки головного мозга, которые связаны с психологическим здоровьем людей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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