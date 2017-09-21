Американки хотят быть похожими на Иванку Трамп

- 22.09.2017 11:34
Американки хотят быть похожими на Иванку Трамп

В 2016 году на пластические операции жители США потратили порядка 8 миллионов долларов. В клиники пластической хирургии стали поступать многочисленные запросы о внешности как у Иванки Трамп, старшей дочери действующего президента США Дональда Трампа.

После того, как Трамп выиграл выборы, пластические хирурги констатируют увеличение просьб от клиенток "сделать" им взгляд как у Иванки. Присущую ей внешность характеризуют тонкий нос, большие глаза и расширенные скулы.

Доктор Норман Роу, пластический хирург из Нью-Йорка, отмечает, что операция по смене внешности в стиле Иванки Трамп обойдется клиентке от 30 000 до 50 000 долларов. Процедуры могут включать в себя уколы ботокса, ринопластику, а также введение в щеки имплантов.

Внешность Иванки Трамп запрашивают в месяц примерно три-четыре клиентки. Среди других селебрити у клиентов пластических хирургов пользуется популярностью внешность Кайли Дженнер.

Несмотря на то, что внешность Иванки Трамп - это предмет для подражания. Несмотря на это, линия одежды, которую выпускает Иванка, особой популярностью в США не пользуется.

Платиновая Буковина, Черновцы

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