Гройсман уйдет в отставку при провале пенсионной реформы- 22.09.2017 10:12
Если в Украине не будет проведена пенсионная реформа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен подать в отставку.
Премьер отметил, что с 1 октября повышение пенсий коснется 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров. Причем, повышение должно быть весьма ощутимым. Если этого достичь не удастся, Гройсман грозится уйти в отставку.
Премьер-министр также отметил, что пенсионная реформа найдет поддержку в Верховной Раде. А реализацией успешно и продуктивно займется Кабинет Министров.
По словам Гройсмана, мероприятия должны быть осуществлены президентом и коалицией. Данные решения должны быть согласованы всеми участниками процесса, после их должен подписать президент, после чего дело останется за внедрением реформ.
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