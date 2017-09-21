



Гройсман уйдет в отставку при провале пенсионной реформы - 22.09.2017 10:12

Если в Украине не будет проведена пенсионная реформа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен подать в отставку.

Премьер отметил, что с 1 октября повышение пенсий коснется 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров. Причем, повышение должно быть весьма ощутимым. Если этого достичь не удастся, Гройсман грозится уйти в отставку.

Премьер-министр также отметил, что пенсионная реформа найдет поддержку в Верховной Раде. А реализацией успешно и продуктивно займется Кабинет Министров.

По словам Гройсмана, мероприятия должны быть осуществлены президентом и коалицией. Данные решения должны быть согласованы всеми участниками процесса, после их должен подписать президент, после чего дело останется за внедрением реформ.

Платиновая Буковина, Черновцы

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