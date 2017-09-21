Каталония не отступится от референдума о независимости- 22.09.2017 09:19
По вопросу о референдуме касаемо независимости, который назначен на 1 октября, власти Каталонии не намерены идти ни на какие компромиссы с Испанией. Глава автономии Карлес Пучдемон официально подтвердил данное решение.
По словам чиновника, правом на проведение референдума 1 октября каталонцы твердо намерены воспользоваться, несмотря на то, какие действия планирует предпринять центральное правительство.
Также Пучдемон обратился к жителям Каталонии использовать для достижения независимости региона только мирные средства.
Стоит отметить, что в правительстве Каталонии 20 сентября имел место ряд арестов и обысков, которые имели отношение к приближающемуся референдуму.
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