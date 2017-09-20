



Житель Славутича украл на ЧАЭС 15 кг свинца - 21.09.2017 13:50

С территории Чернобыльской атомной электростанции житель города Славутич предпринял попытку вынести свинцовый шрот для продажи, общая масса которого составила почти 15 килограмм.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook на странице полиции Киевской области.

Отмечается, что мужчина не имел разрешения на вынос радиоактивного свинца от соответствующих инстанций, а также не проходил дозиметрический контроль. По информации полицейских, наличие свинцового шрота у мужчины обнаружили при проверке ручной клади в контрольно-пропускном пункте Семиходы.

По факту данного происшествия в соответствии с частью 3 статьи 267-1 Уголовного кодекса Украины, описывающей нарушение требований режима радиационной безопасности, было открыто уголовное производство. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 75 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо же ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В настоящий момент осуществляется досудебное следствие. Полицейские занимаются определением происхождения свинца.

Платиновая Буковина, Черновцы

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