На австралийскую свадьбу пришли 6 женщин в одинаковых платьях

- 21.09.2017 12:12
На австралийскую свадьбу пришли 6 женщин в одинаковых платьях

В Сиднее на одну из недавних свадеб сразу шесть гостей-девушек пришли в одинаковых платьях, как сообщила одна из таких "единомышленниц" Дэбби Сперанца. Примечательно, что девушки заранее не договаривались и даже не были подружками невесты, которые, в соответствии с современной свадебной модой, надевают одинаковые или хотя бы похожие наряды. Как выяснилось, все более чем прозаично - все шестеро прикупили наряды на свадьбу в одном и том же магазине.

Дэбби на своей страничке в Facebook написала, что магазинам не помешает ввести в практику ведение свадебных реестов, чтобы покупатели могли знать, не купил ли кто еще их гостей такой же наряд.

Гостья отметила, что она пришла на свадьбу своих друзей вместе с кузиной. Когда они с сестрой увидели на ресепшене такое же, как у нее платье на другой гостье, тут же начали смеяться. Следом вошла еще одна женщина в таком же платье, а за ней - еще одна.

К слову, свадьба было довольно многочисленной - на нее молодожены собрали более 200 гостей, и практически все гостьи в одинаковых платьях даже не были знакомы между собой - Дэбби знала только одну из них. Тем не менее, несмотря на то, что женщины поначалу расстроились из-за неоригинальности своих нарядов, все же потом раззнакомились и сдружились. Дэбби даже отметила, что гостьи намекали подружкам невесты, что они совсем непротив поменяться с ними платьями.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: конфуз на свадьбе, одинаковые платья на свадьбе

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