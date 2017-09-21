Создана прививка от кариеса- 21.09.2017 11:34
В Китае была изобретена первая в мире вакцина,способная защитить зубы от разрушения, например, от кариеса.
Так, необычным изобретением могут похвастаться ученые Уханьского университета, который находится в провинции Хубэй. Особый гибридный белок KF-rPA, как показали опыты на лабораторных крысах, позволяет замедлить и даже полностью остановить развитие кариеса.
Примечательно, что KF удалось получить из кишечной палочки Escherichia coli, а источником для rPAc послужили бактерии Streptococcus mutans. По словам исследований, под воздействием вакцины кариозные бактерии усиленнее атакуются со стороны иммунитета, что приводит к существенному сокращению данных бактерий.
Вслед за тестрирование на лабораторных грызунах ожидаются испытания на людях.
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