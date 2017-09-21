



Ураган Мария обесточил Пуэрто-Рико - 21.09.2017 10:24

По инфоромации местных властей, весь остров Пуэрто-Рико в результате урагана "Мария" остался без электроснабжения. Отметим, что в Пуэрто-Рико проживает более 3,5 миллионов людей.

Глава агенстства по преодолению стихийных бедствий Абнер Гомес отметил, что ураган разрушил на своем пути буквально все. На брифинге касаемо происшествия Гомес призвал местных жителей оставаться на местах и не покидать своих жилищ без крайней необходимости, чтобы уберечь свои жизни.

Ранее губернатор острова Рикардо Росселино призывал президента США объявить Пуэрто-Рико зоной стихийного бедствия. Благодаря этому остров сможет претендовать на большие суммы на восстановление в счет федеральной помощи.

По словам губернатора, было просто невозможным избежать повреждений, несмотря на то, что было открыто 500 приютов для людей.

Стоит отметить, что Пуэрто-Рико с 1861 года сталкивался со штормом пятой, то есть, наивысшей категории, всего один раз. Это произошло в 1928 году, когда удар по острову нанес ураган Окичоби.

После урагана Ирма ураган Мария является уже вторым стихийным бедствием второй категории, нанесшим по Карибскому региону удар в нынешнем году.

Ураган Мария двигается примерно по тому же "маршруту", что и шторм Ирма. В понедельник ураган пронесся по острову Доминикана и унес с собой семь человеческих жизней. Спутники демонстрируют массу разрушенных домов. Судя по всему, после обновления данных количество жертв урагана может увеличиться.

Платиновая Буковина, Черновцы

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