ЗНО-2018: график проведения основной сессии

- 21.09.2017 09:12
ЗНО-2018: график проведения основной сессии

Даты регистрации и сдачи тестирования в рамках внешнего независимого оценивания знаний на 2017 год были утверждены Министерством образования и науки Украины. 

Так, регистрация на ЗНО 2018 будет доступна с 6 февраля до 19 марта. Кроме того, до 2 апреля в уже добавленные регистрационные данные можно будет вносить изменения.

Приглашения-пропуска для прохождения тестирования можно будет получить на своих информационных страницах - их абитуриентам обещают разослать до 30 августа 2018 года. В каждом приглашении-пропуске будут указаны время и место проведения ЗНО 2018 по конкретному предмету.

В период с 22 мая по 23 июня состоится основная сессия в рамках ЗНО 2018. Предлагаем ниже ознакомиться с расписанием основной сессии тестирования?

22 мая - математика;

24 мая - украинский язык и литература;

29 мая - испанский, немецкий, французский языки;

1 июня - английский язык;

4 июня - биология;

6 июня - история Украины;

8 июня - география;

11 июня - физика;

13 июня - химия.

Тестирование по русскому языку, в отличие от прошлого года, абитуриенты в 2018 году сдавать не будут.

До 30 апреля будет обнародован график ЗНО в рамках дополнительной сессии тестирования. С 3 по 21 мая 2018 года для отдельных категорий лиц, которые не успели зарестрироваться на участие в ЗНО-2018 в рамках основной сессии, будет открыто участие в регистрации. Речь идет о лицах из оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также участниках антитеррористической операции.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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