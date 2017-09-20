ЗНО-2018: график проведения основной сессии- 21.09.2017 09:12
Даты регистрации и сдачи тестирования в рамках внешнего независимого оценивания знаний на 2017 год были утверждены Министерством образования и науки Украины.
Так, регистрация на ЗНО 2018 будет доступна с 6 февраля до 19 марта. Кроме того, до 2 апреля в уже добавленные регистрационные данные можно будет вносить изменения.
Приглашения-пропуска для прохождения тестирования можно будет получить на своих информационных страницах - их абитуриентам обещают разослать до 30 августа 2018 года. В каждом приглашении-пропуске будут указаны время и место проведения ЗНО 2018 по конкретному предмету.
В период с 22 мая по 23 июня состоится основная сессия в рамках ЗНО 2018. Предлагаем ниже ознакомиться с расписанием основной сессии тестирования?
22 мая - математика;
24 мая - украинский язык и литература;
29 мая - испанский, немецкий, французский языки;
1 июня - английский язык;
4 июня - биология;
6 июня - история Украины;
8 июня - география;
11 июня - физика;
13 июня - химия.
Тестирование по русскому языку, в отличие от прошлого года, абитуриенты в 2018 году сдавать не будут.
До 30 апреля будет обнародован график ЗНО в рамках дополнительной сессии тестирования. С 3 по 21 мая 2018 года для отдельных категорий лиц, которые не успели зарестрироваться на участие в ЗНО-2018 в рамках основной сессии, будет открыто участие в регистрации. Речь идет о лицах из оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также участниках антитеррористической операции.
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