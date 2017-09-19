В Японии можно путешествовать в поезде с кошками

- 20.09.2017 12:43
В Японии можно путешествовать в поезде с кошками

Гражданские активисты в Центральной Японии, в Огаки, объелинились с железнодорожной компанией, и создали условия для путешествий в вагоне, где вместе с пассажирами будут находиться кошки.

Поезд с необычными пассажирами курсирует в префектуре Гифу. Всего в вагоне находится 30 кошек, родобранных с улицы. По сути, необычный вагон предоставляет сходие функции с кошачьими кафе, которые в Японии - не редкость. Пушистых попутчиков можно гладить, обедать вместе с ними, играть.

Активисты таким образом намерены привлечь внимание общественности к проблеме бродячих животных. Несмотря на то, что все кошки в котопоезде - здоровые, ухоженные и вполне довольные жизнью, активисты полагают, что каждое из животных сможет обрести дом, заботу и любовь новых хозяев.

В Японии стало поступать в приюты меньшее количество кошек. Так, за 12 лет их количество сократилось до 72 624 (2016 год) с 237 246 (2004 год), или на 70%. В Японии, по актуальным данным, проживает примерно 9,8 миллионов домашних кошек.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Япония кошачий поезд, поезд с кошками япония

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